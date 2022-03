Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Fahrräder in der Georg-Büchner-Straße gestohlen

Gera (ots)

Gera: Ein bislang noch unbekannter Dieb entwendete am gestrigen Montag (07.03.2022) in der Zeit zwischen 02.30 Uhr - 07.00 Uhr drei Fahrräder aus einem Hinterhof in der Georg-Büchner-Straße. Nachdem sich der Täter zunächst Zutritt zum Hof des Wohnhauses verschaffte, entwendete er das dort stehende Beutegut, zum Teil mit den zur Sicherung angebrachten Fahrradschlössern. Insgesamt entstand ein Beuteschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Gera sucht vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen mit Fahrrädern im Bereich der Georg-Büchner-Straße wahrgenommen haben und sachdienliche Angaben zu diesen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell