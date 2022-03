Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit in Dornaer Straße eskaliert

Gera (ots)

Gera: Gegen 18.00 Uhr eskalierte am gestrigen Montag (07.03.2022) ein Streit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dornaer Straße. Ausgelöst durch ein Wortgefecht zwischen vier Personen, kam es zu gegenseitigen Tätlichkeiten, in Form von Faustschlägen sowie dem Einsatz eines Pfeffersprays. Im Zuge des nachfolgenden Polizeieinsatzes konnten alle Beteiligten identifiziert werden. Die Polizei Gera hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Streitparteien im Anschluss voneinander getrennt. Der Einsatz des Pfeffersprays führte glücklicherweise nicht zu behandlungsbedürftigen Verletzungen bei den Beteiligten. (JMV)

