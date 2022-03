Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Standesamt-Briefkasten - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu einer Diebstahlstat aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. In der Zeit vom 21.02.2022 - 22.02.2022 machten sich unbekannte Täter am Briefkasten des Geraer Standesamtes zu schaffen und stahlen daraus mehrere Briefsendungen. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.(RK)

