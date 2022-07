Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Pkw fängt nach Verkehrsunfall Feuer

Lautersheim (ots)

Am 31.07.2022 gegen 07:00 Uhr wird ein brennender Pkw an der L448 bei Lautersheim gemeldet. Bei Eintreffen einer Streife steht der Pkw bereits komplett in Flammen. Ein Fahrer kann vor Ort nicht festgestellt werden. Wie sich im Laufe der weiteren Ermittlungen herausstellt, kam der Pkw-Fahrer aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und einem Stein. Er kam danach auf einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. Aufgrund des Unfalls begann es im Motorraum zu brennen. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr aus Göllheim kann den Brand nach kurzer Zeit löschen. Die weitere Suche nach dem Fahrer verläuft erfolglos. Auf diesen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht zu. An dem Pkw entsteht Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell