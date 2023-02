Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Scheibe eingeschlagen

Täter entwenden Bargeld aus Kfz

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (22. Februar 2023) kam es zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Kfz. Unbekannte Täter schlugen an der Venloer Straße in Kevelaer, die Dreiecksscheibe der Beifahrertüre eines roten Ford Fiesta ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Bargeld und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.

Um Diebstähle wie zuvor beschrieben empfiehlt die Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen (zum Beispiel Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

- Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug, da es zusätzlich zu einem Wohnungseinbruch kommen könnte. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell