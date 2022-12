Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Postfiliale - Zigaretten entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.12.2022:

Schwalmstadt

Einbruch in Postfiliale

Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 17:42 Uhr

Am Sonntagnachmittag, 25.12.2022, brachen Unbekannte in die Postfiliale in der Wagnergasse in Schwalmstadt ein.

Die unbekannten Täter hatten sich hierbei durch das gewaltsame Aufdrücken der Eingangstüren (Flügeltüren) unberechtigt Zutritt zum Objekt verschafft. Danach wurde der Innenbereich durch die unbekannten Täter nach Wertsachen durchsucht, woraufhin diese eine geringere Menge an Zigaretten mit einem Warenwert im niedrigen dreistelligen Bereich entwendeten. Danach gelang es den unbekannten Tätern unerkannt zu entkommen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

