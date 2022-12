Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnung - Bargeld und Kreditkarten entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.12.2022:

Fritzlar

Einbruch in Wohnung

Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 15:30 Uhr bis Sonntag, 25.12.2022, 19:18 Uhr

Unbekannte sind in eine Wohnung in der Waberner Straße in Fritzlar eingebrochen.

Die unbekannten Täter warfen unter Zuhilfenahme eines Steins eine Fensterscheibe der betreffenden Wohnung ein und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Hier durchsuchten die unbekannten Täter sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie mehrere unbare Zahlungsmittel in Form von Kredit- und EC-Karten. Danach gelang es den unbekannten Tätern unerkannt zu entkommen.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

