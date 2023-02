POL-KLE: Straelen - Zeugen nach Unfall im Begegnungsverkehr gesucht

Wachtendonk (ots) - Am Dienstag (21. Februar 2023) kam es zwischen 08:00 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Pellmannsteg in Wachtendonk. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten, vor der Flucht in ...

