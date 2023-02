Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer können durch ihr eigenes Verhalten und ihre Vernunft einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leisten, wenn sie sich an die geltenden Verkehrsregeln halten. In der Woche vom 13. - 19. Februar 2023 fanden Schwerpunktkontrollen statt, bei denen die Polizei im Kreis Kleve 458 Geschwindigkeitsverstöße feststellte.

Zusammen mit Beamten des Zolls, der Bezirksregierung sowie der Kreispolizeibehörde Viersen führte die Polizei Kleve am Mittwoch (15. Februar 2023) eine Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs in Straelen-Herongen durch. Damit beteiligten sich die Beamtinnen und Beamten an den Roadpol Kontrollen Truck & Bus. 39 Fahrzeuge wurden angehalten und kontrolliert und in 18 Fällen Beanstandungen festgestellt. Hier ging es im Wesentlichen um mangelhaft gesicherte Ladung, Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten und den technischen Zustand. Mehreren Lkw-Fahrern musste die Weiterfahrt untersagt werden. Bei einem Lkw-Fahrer vollstreckte der Zoll eine ausstehende Geldstrafe in Höhe von 1350,00 Euro. Der Verkehrsdienst der Kreispolizei führt solche Kontrollen mit wechselnden Kooperationspartnern mehrmals im Jahr an unterschiedlichen Stellen durch.

Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten 33 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es meist um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Auch das Verhalten von Rad Fahrenden, die sich nicht an die Regeln hielten, ahndete die Polizei bei den Schwerpunktkontrollen. 10 Radelnde mussten ein Verwarngeld bezahlen.

Die Zahl der Blutproben, aufgrund des Führens eines Fortbewegungsmittels im öffentlichen Straßenverkehr unter Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln, lag in der vergangenen Woche bei 15. Ohne gültige Fahrerlaubnis waren 14 Personen unterwegs.

Ein defensives Verhalten im Straßenverkehr ist wichtig und schützt auch Rad und Pedelec Fahrende, die keine Knautschzone haben! An diese appellieren wir einen Helm zu tragen, auch wenn es nicht Pflicht ist. Die Schwerpunktkontrollen werden im gesamten Kreisgebiet fortgesetzt.

