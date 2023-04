Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Viel Sachschaden

Keine Beute

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Zum Rotering;

Tatzeit: zwischen 17.04.2023, 11.00 Uhr, und 18.04.2023, 08.00 Uhr;

Gewaltsam in ein Gärtnereigeschäft sind Unbekannte in Ahaus eingedrungen. Bei ihrer Tat am Friedhof zwischen Montag, 11.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, machten die Täter keine Beute, hinterließen jedoch erheblichen Sachschaden. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

