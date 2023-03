POL-WAF: Beckum. Raub auf einen Supermarkt - Zeugen/Kunden gesucht. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 05.03.2023, 02.04 Uhr

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (07.03.2023) einen blauen VW Sharan in Beckum angefahren und beschädigt. Das Auto stand zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr an der Straße Pulort. Der Unbekannte beschädigte es auf der Fahrerseite und flüchtete. Der Beteiligte könnte in einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

mehr