Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Gesprengter Geldautomat in Reinbek: Das Landeskriminalamt ermittelt

Kiel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag, 14. November 2022, gegen 3 Uhr, den Geldautomaten einer Sparkassen-Filiale in Reinbek (Kreis Stormarn) gesprengt und einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Menschen wurden nicht verletzt.

Die SB-Filiale der Sparkasse Holstein mit einem Geldautomaten befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Möllner Landstraße. Die Bewohner der darüber liegenden Wohnungen wurden in der Nacht von einer heftigen Explosion geweckt und wählten den Notruf. Augenzeugen beobachteten vermutlich drei dunkel gekleidete Täter, die sich mit einem Fluchtfahrzeug in Richtung Glinde entfernten. Die sofort eingeleitete Fahndung erstreckte sich auch auf benachbarte Bundesländer.

Der Geldautomat und der kleine Geschäftsraum sind durch die Wucht der Detonation komplett zerstört worden. Teile der Front sind meterweit auf die Straße geschleudert worden. Nach jetzigem Ermittlungsstand haben die Täter Festsprengstoff verwendet. Sie gelangten jedoch nicht an das Bargeld im Geldautomaten.

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 110 an die Polizei zu wenden oder eine Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell