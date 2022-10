Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: LKA und Bundespolizei suchen Zeugen nach Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Brokstedt

Kiel (ots)

Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Bahnhof in Brokstedt (Kreis Steinburg) durch bislang unbekannte Täter sucht die Polizei nun Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Ereignisse beobachtet haben.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Fahrkartenautomat in der Nacht zu Montag, 24. Oktober 2022, gegen 1.40 Uhr mittels Pyrotechnik gesprengt. Der oder die Täter entwendeten die Papiergeldkassette mit einem Bargeldbetrag in unbekannter Höhe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Zeugen bemerkten in Tatortnähe ein Fahrzeug, das zunächst mit laufendem Motor auf der Straße wartete und sich später in unbekannte Richtung entfernte. Demnach handelte es sich vermutlich um einen dunklen Kombi.

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein im Jahr 2022 bisher 10 Fahrkartenautomaten gesprengt.

Die gemeinsame Ermittlungsgruppe "GEG Ticket" von Landeskriminalamt und Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an Tel. 0431/160-43123 oder an jede Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell