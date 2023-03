POL-WAF: Beckum. VW Sharan angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Wir suchen den Fahrer eines roten Pkw, der am Dienstag (07.03.2023, 13.50 Uhr) in einen Auffahrunfall in Beckum verwickelt war. Der Unbekannte und ein 23-jähriger Mann aus Hamm fuhren in ihren Autos auf der Zementstraße Richtung Neubeckumer Straße. Am rechten Straßenrand habe ein Lkw in den Parkbuchten und zum Teil auf der Fahrbahn gestanden um ...

mehr