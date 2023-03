Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrer eines roten Pkw nach Auffahrunfall gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen den Fahrer eines roten Pkw, der am Dienstag (07.03.2023, 13.50 Uhr) in einen Auffahrunfall in Beckum verwickelt war.

Der Unbekannte und ein 23-jähriger Mann aus Hamm fuhren in ihren Autos auf der Zementstraße Richtung Neubeckumer Straße. Am rechten Straßenrand habe ein Lkw in den Parkbuchten und zum Teil auf der Fahrbahn gestanden um Sperrmüll aufzuladen.

Der Unbekannte beschleunigte sein Fahrzeug um den Lkw zu überholen, genau wie der 23-Jährige. Aus unbekannten Gründen legte der Unbekannte eine Vollbremsung ein. Der Mann aus Hamm konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden abgebremsten Pkw auf. Dieser flüchtete anschließend ohne die Polizei zu rufen. Laut Zeugenaussagen könnte es sich um einen roten SUV gehandelt haben.

Hinweise zu dem Beteiligten oder dem Fahrzeug bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell