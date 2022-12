Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erfolglose Einbrecher

Diebe stehlen Defibrillator

Kierspe (ots)

Einbrecher versuchten zwischen 28.12., 17 Uhr, und 29.12., 12 Uhr, in ein Haus an der Weidenstraße einzudringen. Die Türen hielten dem Ansinnen stand. Es wurde nichts entwendet. Die Täter hinterließen jedoch Sachschaden.

Unbekannte haben am 20.12., um 18.12 Uhr, einen Defibrillator entwendet. Das Gerät hing in einer Sparkassenfiliale an der Kölner Straße. Die Tat wurde videografiert. Die Aufzeichnungen liegen der Polizei aktuell noch nicht vor. Dennoch werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat machen können.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell