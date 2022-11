POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte beschädigen Autos - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Am Dienstag gegen 02.30 Uhr befuhr ein alkoholisierter 25-jähriger Mann mit seinem BMW die Waldstraße und gefährdete hierbei vermutlich mehrere Passanten. Der BMW-Fahrer war zuvor in einer in der Waldstraße gelegenen Lokalität, setzte sich ans Steuer und beschleunigte den BMW rasant auf der ...

