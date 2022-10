Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugen nach Verkehrsunfall an einer Ampel gesucht

Karlsruhe (ots)

An der Kreuzung Schönbornstraße / Gutleutstraße kollidierten am Montag gegen 10:00 Uhr zwei Autos. Beide Fahrer gaben an bei Grün die Ampel passiert zu haben. Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen.

Ein 37-jähriger VW-Fahrer befuhr die Schönbornstraße stadtauswärts auf dem Linksabbiegerstreifen. Eine 52-jährige Suzuki-Fahrerin näherte sich aus Richtung Forst und bog vom Linksabbiegerstreifen in Richtung Gutleutstraße ab. Bei der anschließenden Kollision wurden die 53-Jährige sowie ihr Beifahrer leicht verletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/944840 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell