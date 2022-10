Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Sonntagmittag in Bruchsal. Einer der Unfallbeteiligten setzte seine Fahrt danach unbeirrt fort und konnte erst mehrere Kilometer weiter von der Polizei gestoppt werden.

Auf der zweispurigen B3 fuhren die beiden Unfallbeteiligten gegen 12.25 Uhr an der Kreuzung zur B 35 nebeneinander an, als die dortige Ampel auf grün schaltete. In Richtung Untergrombach fahrend stießen die beiden Fahrzeuge dann hinter der Kreuzung seitlich zusammen. An dieser Stelle werden die beiden Fahrbahnen zu einer zusammengeführt. Der 39-jährige Fahrer eines roten Audi fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, während der zweite Unfallbeteiligte, ein 56-jähriger Fahrer eines braunen BMW, die Polizei verständigte und hinterherfuhr. Auf Höhe des Grötzinger Baggersees hielt eine Streifenbesatzung den Flüchtenden schließlich an. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Während der 39-Jährige wegen seines unerlaubten Entfernens vom Unfallort nun in jedem Fall mit einer Strafanzeige rechnen muss, bedarf die Klärung des Unfallablaufs an der Fahrbahnzusammenführung noch weiterer Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 96718-0 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

