POL-KA: (KA) Oberderdingen - Kleinkind gerät unter Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 16:30 Uhr zog sich ein einjähriges Kind leichte Verletzungen zu. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Unmittelbar beim Abbiegen in den Schubartweg in Oberderdingen nahm eine 47-jährige Autofahrerin Kleinkinder in einem Vorgarten wahr. Die Frau passierte mit Schrittgeschwindigkeit die Straße und bemerkte plötzlich ein leichtes Ruckeln. Umgehend hielt die 47-Jährige an, um nach der Ursache zu schauen. Sie stellte ein schreiendes einjähriges Kind fest, welches offenbar an ihr Auto herangekrabbelt war. Offenbar wurde das Kind vom Vorderrad gestreift.

Aufsichtspersonen befanden sich in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle. Ob eine Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt, bedarf der weiteren Prüfung.

