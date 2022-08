Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Fahrkartenautomat auf Bahnhof in Hammah gesprengt, Openair-Konzert in Ahrensmoor - Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Mobiliar in Buxtehuder Cafe entwendet, S-Pedelec in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

1. Fahrkartenautomat auf Bahnhof in Hammah gesprengt - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 04:45 h haben unbekannte Täter auf dem Bahnhof in Hammah einen dortigen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn aufgesprengt.

Vermutlich wollten der oder die Täter so an das Bargeld in dem Automaten gelangen. Dieses konnten sie allerdings nicht erbeuten und mussten so ohne Diebesgut die Flucht antreten.

Der Automat wurde total beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Möglicherweise könnte ein weißer Mercedes-Sprinter, der kurze Zeit später aus Richtung Bahnhof in Richtung Ortsmitte unterwegs war und dabei von Zeugen gesehen wurde, entweder mit der Tat in Verbindung stehen oder die Insassen könnten als wichtige Zeugen Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittlungen der Polizei wertvoll sein könnten.

Die Ermittler suchen daher die Fahrzeuginsassen oder weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise auch zu dem Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Openair-Konzert in Ahrensmoor - mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

In der Nacht von Samstag, den 30.07. auf Sonntag, den 31.07. fand in Ahrensmoor ein OpenAir-Konzert statt.

Bei der Taschenkontrolle am Einlass fielen den dort eingesetzten Sicherheitsmitarbeitern dann mehrere junge Leute auf, die offensichtlich Betäubungsmittel dabei hatten.

Die eingesetzten Polizeibeamten aus Buxtehude konnten dann bei fünf jungen Menschen im Alter zwischen 16 und 28 Jahren mutmaßlich Kokain und Marihuana sicherstellen.

Die beiden Frauen aus Harsefeld und die drei Männer aus Harsefeld, Sauensiek und Harsefeld erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Kontrollen bei derartigen Veranstaltungen durch Sicherheitsmitarbeiter und die Polizei werden fortgesetzt und verstärkt.

3. Außenmobiliar in Buxtehuder Cafe entwendet

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche in Buxtehude im Westfleth mit einem Schneidewerkzeug ein Drahtseil als Sicherung durchgetrennt und dann 3 Stühle, 1 Tisch sowie eine Sitzbank des Außenmobiliars eines dortigen Cafes entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

4. S-Pedelec in Buxtehude entwendet

Unbekannte Diebe haben am Freitag zwischen 07:30 h und 11:00 h in Buxtehude in der Pamirstraße aus einer dortigen Tiefgarage nach dem Knacken des Schlosses ein S-Pedelec entwendet. Das schwarze Zweirad der Marke FOCUS S45 (45 km/h) hat das Kennzeichen ABU 979 und stellt einen Wert von ca. 2.800 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Fahrrades bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

