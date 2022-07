Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Einbrecher stehlen Mietwagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Auf einen Mietwagen hatten es bislang Unbekannte beim Einbruch in die Räume einer Kasseler Autovermietung abgesehen. Ein Mitarbeiter der Autovermietung am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe entdeckte am vergangenen Dienstagmorgen (26.7.), gegen 6 Uhr, den Einbruch und verständigte die Bundespolizei.

Nach ersten Ermittlungen haben die Unbekannten ein Mietwagen gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen SUV der Marke Opel Grandland X mit dem Kennzeichen EU - WA 6569. Die Schadenshöhe wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise sind erbeten unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de .

