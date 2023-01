Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 28.01.2023

Goslar (ots)

Pressemeldung des PK Seesen

Versuch des schweren Diebstahls

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum Gelände der Müllumschlagstation Bornhausen. Hier drang er gewaltsam in das Bürogebäude ein und durchsuchte dieses. Obwohl nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt werden konnte entstand doch Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 2000 Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletzung

Am Samstag, den 28.01.2023 kommt es in Seesen im Ortsteil Rhüden nach Streitigkeiten zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 36-jährigen Mannes. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vermeintliche Einbrecher

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellt ein aufmerksamer Nachbar Taschenlampenschein im Gebäude gegenüber fest. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellt sich glücklicherweise heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Einbrecher um den Bewohner des Gebäudes handelte, welcher sein eigenes Haus mit einer Taschenlampe durchstreifte.

i. A. Seyfert, PK

