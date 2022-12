Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Raub angezeigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Agathastraße; Tatzeit: 26.12.22, 23.15 Uhr;

Am Dienstagnachmittag erschien ein 44 Jahre alter Gronauer bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen eines Raubes vom Vorabend. Der Mann gibt an, gegen 23.15 Uhr in alkoholisiertem Zustand eine Gaststätte am Hindenburgring verlassen zu haben. Kurz darauf sei er dann von mehreren Personen ergriffen und in einer Sackgasse gezogen worden. Die Täter hätten ihn festgehalten geschlagen und die Geldbörse geraubt. Anschließend seien diese in Richtung Sparkasse/Ortsmitte geflüchtet. Am nächsten Tag wurde er von der Gaststätte am Hindenburgring darüber informiert, dass seine Geldbörse vor der Gaststätte auf einem Stehtisch gefunden wurde. Nach Angaben des Geschädigten wurde daraus das Bargeld entwendet. Von den fünf ca. 45 Jahre alten und deutsch sprechenden Tätern kann nur einer näher beschrieben werden. Dieser hat lange dunkle Haare, ist ca. 170 bis 175 cm groß und trug einen langen dunklen Mantel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell