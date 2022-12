Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Missbrauch von Notrufen

Feuerwehr musste zweimal ausrücken

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Königstraße, Tiefgarage; Tatzeiten: 20.12.22, 04.15 Uhr und 21.12.22, 18.55 Uhr;

Das Motiv des Täters bzw. der Täterin ist nicht bekannt - jedenfalls handelt er oder sie nicht nur strafbewehrt, sondern gefährdet u.U. auch andere Menschen. Am 20.12.22 (04.15 Uhr) und am 21.12.22 (18.55 Uhr) wurde Brandalarm in der Tiefgarage an der Königstraße ausgelöst, so dass die Feuerwehr jeweils ausrücken musste. Umsonst - in beiden Fällen war böswillig der Brandalarm ausgelöst worden. Inwiefern der Täter oder die Täterin über die Folgen der Tat nachdenkt, ist nicht bekannt - vermutlich jedenfalls nicht oder zu wenig. Ganz abgesehen davon, dass die Feuerwehrleute alarmiert werden müssen und mit einer Einsatzfahrt zum angeblichen Brandort eilen, könnte bei einem Echtalarm an anderer Stelle Hilfe zu spät kommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

