Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomat durch Sprengung beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hemdener Weg Höhe Willingsweide; Tatzeit: 26.12.22, 06.20 Uhr;

Am frühen Morgen des 2. Weihnachtstages beschädigten noch unbekannte Täter an der Ecke Hemdener Weg/Willingsweide einen Zigarettenautomaten durch Sprengmittel. Ein Zeuge hatte gegen 06.20 Uhr einen lauten Knall gehört. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

