POL-BOR: Isselburg/Bocholt - Unfallflucht und Widerstand

Reken (ots) - Tatort: Maria Veen, Heideweg; Tatzeit: 26.12.22, ca. 03.15 Uhr; Zigarettenschachteln in noch nicht bekannter Anzahl entwendeten noch unbekannte Täter in der Nacht zum 2. Weihnachtstag aus einem Zigarettenautomaten am Heideweg in Maria Veen. Eine Zeugin war gegen 03.15 Uhr durch laute Geräusche auf die Tat aufmerksam geworden - sie konnte drei Täter beobachten und wie folgt beschreiben: Person 1: ...

mehr