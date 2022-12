Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Zigarettenautomat aufgebrochen

Reken (ots)

Tatort: Maria Veen, Heideweg; Tatzeit: 26.12.22, ca. 03.15 Uhr; Zigarettenschachteln in noch nicht bekannter Anzahl entwendeten noch unbekannte Täter in der Nacht zum 2. Weihnachtstag aus einem Zigarettenautomaten am Heideweg in Maria Veen. Eine Zeugin war gegen 03.15 Uhr durch laute Geräusche auf die Tat aufmerksam geworden - sie konnte drei Täter beobachten und wie folgt beschreiben: Person 1: männlich, ca. 180 cm groß, schlank, ca. 20 Jahre alt, blonde kurze Haare, bekleidet mit einer Jeanshose und einem dunkelblauen Pullover Person 2: männlich, ca. 180 cm groß, athletische Statur, ca. 25 Jahre alt, bekleidet mit einer weiten Jeanshose und einem beigen Pullover Person 3: Geschlecht unbekannt, ca. 165 cm bis 170 cm groß, schlanke Statur, ca. 18 Jahre alt

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell