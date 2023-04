Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Diebstahl von Betriebsgelände

Einbruch in Gebäude misslingt

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Schückingweg;

Tatzeit: zwischen 17.04.2023, 17.30 Uhr, und 18.04.2023, 07.30 Uhr;

Drei Fahrräder sowie zwei 11-Kilo-Gasflaschen haben Unbekannte bei einem Einbruch in Gronau-Epe aus einem unverschlossenen Nebengebäude erbeutet. Zunächst hatten sich die Täter zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr, Zugang auf das Gelände am Schückingweg verschafft. Ein Einbruch in eine Werkshalle schlug fehl.

Bei der Tatortaufnahme machte ein Nachbar Polizisten auf einen Einbruchsversuch aufmerksam. Zunächst habe er dem Geschehen keine Bedeutung beigemessen. Zwischen Sonntag, 00.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr hätten nach seinen Angaben Unbekannte ein Vorhängeschloss eines Metalltores aufgebrochen und das Betriebsgelände betreten. Beute machten sie nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Zeugen sollten sich mit der Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260 in Verbindung setzen. (db)

