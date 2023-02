Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Täter bei versuchten Tageswohnungseinbrüchen gestört

Odenthal (ots)

Am Freitagnachmittag (24.02.) kam es zu zwei versuchten Wohnungseinbrüchen in Voiswinkel. In beiden Fällen wurden die Täter an der Vollendung gehindert.

Zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr vernahm die Bewohnerin eines Reihenhauses im Buschweg laute Geräusche an ihrer Haustür, schenkte diesen jedoch keine weitere Beachtung. Einer aufmerksamen Nachbarin fiel dann aber gegen 17:00 Uhr auf, dass die Haustür Beschädigungen aufwies. Die Polizei fand deutliche Hebelmarken an dieser vor. Eine weitere Zeugin meldete sich und gab an, gegen 16:15 Uhr zwei Männer beobachtet zu haben, die auffällig vor dem Haus der Geschädigten hin und her gingen. Sie beschrieb die erste männliche Person als circa 170 cm groß und untersetzt. Der zweite Mann war laut ihren Angaben hager und hatte ein schmales Gesicht.

Nur etwa einen Kilometer weiter konnte ein Bewohner der St.-Engelbert-Straße gegen 17:00 Uhr beobachten, wie sich eine männliche und eine weibliche Person an der Tür zur Nachbarwohnung zu schaffen machten. Die Polizei stellte sowohl Hebelmarken an der Eingangstüre des Mehrfamilienhauses als auch an der Wohnungseingangstüre im zweiten Obergeschoss fest. Als der Nachbar sich bemerkbar machte und die beiden Personen ansprach, gab der männliche Täter vor, eine Maschine aus dem Keller holen zu müssen. Der Zeuge begleitete die beiden unbekannten Personen noch in Richtung Keller, doch dann flüchteten die beiden plötzlich über die Hauseingangstüre. Der männliche Täter wurde als circa 180 cm groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt und kräftig gebaut beschrieben. Er hatte ein "südländisches" Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke und einer blauen Jeans. Außerdem sprach er "gebrochen" Deutsch. Zum Aussehen der Mittäterin konnte der Zeuge keine Angaben machen.

Es wurden jeweils Strafverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet. In beiden Fällen wurde der Erkennungsdienst alarmiert, um eine Spurensicherung durchzuführen. Eine Fahndung nach den Tätern verlief in beiden Fällen negativ.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise zu den beiden Taten oder den Tätern. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 2050 zu melden. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell