Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Werkstatt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (23.02.) meldete der Eigentümer einer Werkstatt auf der Röntgenstraße einen Einbruch in seine Arbeitsstätte. Zuvor wurde die Werkstatt am Vortag gegen 17:30 Uhr ordnungsgemäß verlassen.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Eintreten einer Zugangstür auf der rückwärtigen Gebäudeseite Zugang zur Werkstatt und entwendeten Werkzeug mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich sowie den Schlüssel eines Gabelstaplers.

Aufgrund der am Tatort hinterlassenen Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst. Die Polizei nahm zudem eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf und sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

