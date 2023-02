POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Gaststätte

Bergisch Gladbach/Overath (ots) - Am gestrigen Dienstag (21.02.) sind bei der Polizei Rhein-Berg zwei Fahrzeugaufbrüche angezeigt worden, die sich jeweils in der Zeit von Freitag (17.02.) bis Dienstag (21.02.) ereignet haben. In Bergisch Gladbach hatte der Nutzer eines Ford Transits das Fahrzeug freitags gegen 16:00 Uhr an der Straße In der Auen abgestellt. Als er ...

mehr