Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Overath - Zwei Fahrzeugaufbrüche über das Karnevalswochenende

Bergisch Gladbach/Overath (ots)

Am gestrigen Dienstag (21.02.) sind bei der Polizei Rhein-Berg zwei Fahrzeugaufbrüche angezeigt worden, die sich jeweils in der Zeit von Freitag (17.02.) bis Dienstag (21.02.) ereignet haben.

In Bergisch Gladbach hatte der Nutzer eines Ford Transits das Fahrzeug freitags gegen 16:00 Uhr an der Straße In der Auen abgestellt. Als er dienstags gegen 08:00 Uhr zu dem Fahrzeug kam, stellte er ein Loch in der Schiebetür fest. Durch diese Manipulation an der Schiebetür gelangten der oder die Täter offenbar ins Fahrzeuginnere und entwendeten diverse Maschinen, darunter einen Akkuschrauber, eine Fräsmaschine und einen Staubsauger.

In Overath wurde ebenfalls in einen Ford Transit eingebrochen. Hier war das Fahrzeug freitags gegen 20:00 Uhr an der Olper Straße abgestellt worden. Am Dienstag gegen 08:00 Uhr stellte auch hier der Nutzer des Fahrzeugs den Einbruch fest. In diesem Fall haben der oder die Täter das Dreiecksfenster in der Fahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren einen Akkuschrauber und weiteres Werkzeug gestohlen, welches bei der Anzeigenaufnahme noch nicht näher beschrieben werden konnte.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird jeweils auf einen oberen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise zu diesen beiden Taten werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell