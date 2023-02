Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter versucht 17-Jährigen unter Vorhalt einer Waffe zu berauben

Bergisch Gladbach (ots)

Zu einem versuchten Raubdelikt unter Vorhalt einer Waffe kam es am Sonntag (19.02.) gegen 18:20 Uhr in der Fußgängerzone in der Innenstadt im Bereich der Straße Am Alten Pastorat.

Ein 17-jähriger Bergisch Gladbacher war dort mit Freunden fußläufig in Richtung Busbahnhof unterwegs, als er von einer männlichen Person angesprochen und gefragt wurde, ob er Geld dabei habe. Als der 17-Jährige die Frage verneinte, holte der Täter eine Waffe hervor und wiederholte seine Frage - nun mit vorgehaltener Waffe. Dem 17-Jährigen gelang es, dem Täter ins Gesicht zu schlagen, wodurch dieser zu Boden stürzte. Der Geschädigte lief mit seinen Freunden in Richtung Busbahnhof davon, wo er auf Polizisten traf, die dort gerade Streife fuhren. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen eines versuchten Raubdeliktes auf und leiteten sofort eine Fahndung nach dem Täter ein. Dieser konnte aber nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben: Circa 16 bis 18 Jahre alt, circa 160 bis 165 Zentimeter groß, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzer Kappe, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Jacke und schwarzer Hose.

Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

