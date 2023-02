Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Lager einer Straßenmeisterei aufgebrochen

Burscheid (ots)

Am Montagnachmittag (20.02.) ist die Polizei zu einer Straßenmeisterei in der Hilgener Straße in Burscheid-Hilgen gerufen worden, nachdem dort ein Einbruch festgestellt wurde. Am Sonntagnachmittag (19.02.) hatte der letzte Mitarbeiter das Gelände verlassen und ordnungsgemäß verschlossen.

Offenbar sind Unbekannte über den Zaun des Betriebsgeländes geklettert und haben dann gewaltsam eine Tür zu einem Lagerraum aufgebrochen. In einer Schubkarre wurden offensichtlich mehrere Motorsägen zum Abtransport bereitgestellt, die dann aber aus nicht bekannten Gründen mitgenommen wurden. Möglicherweise wurden die Täter bei ihrem weiteren Vorhaben gestört.

Ob die Täter überhaupt Beute gemacht haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Rhein-Berg bittet um Hinweise zu dieser Tat. Ihre Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 durch das Kriminalkommissariat 2 entgegen genommen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell