POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach vermisster Person Ali A.

Burscheid (ots) - Am Montagnachmittag (20.02.) ist die Polizei zu einer Straßenmeisterei in der Hilgener Straße in Burscheid-Hilgen gerufen worden, nachdem dort ein Einbruch festgestellt wurde. Am Sonntagnachmittag (19.02.) hatte der letzte Mitarbeiter das Gelände verlassen und ordnungsgemäß verschlossen. Offenbar sind Unbekannte über den Zaun des Betriebsgeländes geklettert und haben dann gewaltsam eine Tür zu ...

