Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 13.35 Uhr befuhr ein 44-jähriger Fahrradfahrer den Radweg in der Ernst-Thälmann-Straße von Richtung Karlskuppe in Richtung Mühlhäuser Straße. Ein 68 Jahre alter Mann befand sich mit seinem PKW im Gegenverkehr und beabsichtigte nach links in die Rudolf-Breitscheid-Straße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 44 Jahre alte Fahrradfahrer wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. (jd)

