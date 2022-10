Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl auf Taxifahrer

Werne (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl auf einen Taxifahrer am Mittwochabend (19.10.2022) in Werne sucht die Polizei Zeugen.

Der Taxifahrer beförderte drei Männer vom Bahnhof Lünen zu einem Restaurant an der Werner Straße im Ortsteil Stockum. Weil ein Fahrgast am Ziel angeblich nicht wusste, wie die hintere rechte Schiebetür des Fahrzeugs aufgeht, stieg der Taxifahrer aus und öffnete sie. In diesem Moment sah er, wie der Fahrgast, der hinter ihm saß, die Geldbörse entwendete.

Als der 48-jährige Lüner hinüber laufen wollte, stieß ihm der andere Fahrgast mit beiden Händen fest vor die Brust. Das Trio flüchtete zu Fuß in Richtung Kreisverkehr In der Eika. Dies geschah gegen 19.30 Uhr.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung fanden Polizeibeamte in Tatortnähe ein Handy und ein Ausweisdokument auf, die ersten Ermittlungen zufolge einem der drei Tatverdächtigen gehören. Bei diesem handelt es sich um einen 31-jährigen algerischen Staatsbürger aus den Niederlanden.

Der Geschädigte beschrieb die Männer wie folgt:

1. Person

- ca. 180-185 cm - ca. 25-30 Jahre - Sonnenbrille - weiße Jacke - schwarze Jogginghose

2. Person

- ca. 160-165 cm - ca. 25-30 Jahre - schwarzer Jogginganzug

3. Person

- ca. 180 cm - ca. 25-30 Jahre - Dreitagebart - weiße Inear-Kopfhörer - schwarzer Jogginganzug

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell