Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer leicht verletzt

Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda wurde am Donnerstag ein Radfahrer leicht verletzt. Gegen 10:40 fuhr ein 43-jähriger Ford-Fahrer auf der Frohndorfer Straße. Als er nach links in die Rembrandtstraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 32-jährigen Fahrradfahrer auf dem Radweg. Der Radfahrer stürzte bei der Kollision und verletzte sich leicht am Knie. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden. (DS)

