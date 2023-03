Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und ohne Helm

Erfurt (ots)

Gestern Nacht erwischte die Polizei in Erfurt zwei berauschte Verkehrsteilnehmer. Ein 55-jähriger Erfurter stürzte gegen 01:00 Uhr in der Weimarischen Straße, weil er mit seinem Fahrradlenker an einem Mast hängen blieb. Da der Mann keinen Fahrradhelm trug, zog er sich bei dem Sturz eine Kopfverletzung zu. Zur weiteren Behandlung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort stellte sich heraus, dass er mit einem Wert von über 1,1 Promille erheblich betrunken war. Die Polizei ermittelt nun gegen den 55-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Wenig später gegen 02:30 Uhr stoppte eine Streifenbesatzung in der Nordhäuser Straße einen berauschten Autofahrer. Der 24-Jährige war trotz Cannabiskonsum mit seinem Opel unterwegs. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkten sowie einem Fahrverbot. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell