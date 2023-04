Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Ridderstraße/Heisenbergstraße; Tatzeit: zwischen 18.04.2023, 22.30 Uhr, und 19.04.2023, 05.15 Uhr; Bereits zum vierten Mal seit Jahresbeginn drangen Unbekannte in einen metallverarbeitenden Betrieb in Ahaus ein. Von der Heisenbergstraße aus verschafften sich die Einbrecher Zugang auf das Firmengelände an der Ridderstraße. Die Täter nutzen nach derzeitigem Erkenntnisstand in den Hallen ...

mehr