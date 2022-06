Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines E-Bikes mit Hilfe eines GPS-Senders aufgeklärt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag zwischen 02.00 und 08.00 Uhr wurde ein E-Bike der Marke Husqvarna im Wert von ca. 4.500 Euro in der Friedensstraße entwendet. Es war in einem Treppenhaus abgestellt worden. Der Geschädigte hatte einen GPS-Sender daran verbaut und konnte somit nach dem Diebstahl den Standort seines E-Bikes im Stadtgebiet Eisenach feststellen. Nachdem er Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, suchten Polizeibeamte den Bereich auf, in dem der Sender geortet wurde und konnten das entwendete E-Bike im Keller eines Mehrfamilienhauses auffinden. Der Nutzer des Kellerabteils wurde mit dem Tatvorwurf konfrontiert und räumte den Diebstahl ein. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Geschädigte erhielt sein Fahrrad zurück. (tr)

