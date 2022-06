LPI-GTH: Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitag gegen 20.45 Uhr wurde ein E-Scooter-Fahrer in der Ulrich-von-Hutten-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 49-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab 1,4 Promille. Für ihn war die Fahrt vor Ort beendet. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. (tr) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

