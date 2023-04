Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Jacken von Kleiderständer entwendet

Zeuge alarmiert Polizei

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Rottweg;

Tatzeit: 19.04.2023, 12.30 Uhr;

Auf Diebestour waren zwei in Schöppingen lebende Männer am Mittwochmittag in Ahaus. Ein 18 Jahre alter Mann lief gegen 12.30 Uhr mehrfach zu einem Kleiderständer vor dem Geschäft, nahm jeweils eine Jacke an sich und verstaute diese in einer Einkaufstüte, meldete ein Zeuge der Polizei. Dann entfernte er sich in Begleitung mehrerer weiterer Personen in Richtung Bahnhof. Der 18-Jährige sowie ein 23 Jahre alter Mann versteckten sich dann hinter einem Autohaus an der Heeker Straße und verpackten ihre Beute in andere Taschen, um dann ihren Weg in der vierköpfigen Gruppe fortzusetzen. Polizeibeamte konnte die Täter schließlich anhalten und überprüfen. Dabei fanden sie nicht nur die Beute, sondern bei dem 18-Jährigen zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel. Das Marihuana stellten die Polizisten sicher, die Jacken übergaben sie an den Bestohlenen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ahaus dauern an. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell