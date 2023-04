Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen melden Streit

Gronau (ots)

Einsatzort: Gronau, Enscheder Straße; Einsatzzeit: 19.04.2023, 17.00 Uhr;

Zwei Radfahrer gerieten am Mittwochnachmittag auf der Enscheder Straße in Streit - offenbar fühlte sich einer durch den anderen bei einem Überholvorgang aufgehalten. Nach Angaben von Zeugen standen sich die beiden Männer gegenüber, wobei einer der Beteiligten ein Cuttermesser in der Hand gehalten habe. Auch der andere Mann habe einen Gegenstand in der Hand gehalten, sei dann aber weitergefahren. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen die Zeugen und einen der Beteiligten, einen 56-jährigen Mann aus Gronau, an. Diese händigte den Beamten sein Cuttermesser aus, behauptet aber, dieses nicht in der Hand gehalten zu haben. Die Personalien des anderen Beteiligten sind bislang nicht bekannt. Der Mann wird gebeten, sich bei der Kripo in Gronau (02562) 9260 zu melden. Eine weitere Folge hatte der Vorfall noch für den 56-Jährigen. Das von ihm benutzte Pedelec lag im Fahndungsbestand der Polizei ein und wurde sichergestellt. (fr)

