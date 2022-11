Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Falsches Gewinnversprechen - Frau sitzt Betrügern auf

Die Freude über einen vermeintlichen Geldgewinn war bei einer 46-Jährigen aus Ravensburg augenscheinlich so groß, dass sie dabei auf einen Betrug hereingefallen ist. Der Frau wurde am Montag per Telefon mitgeteilt, dass sie einen Geldbetrag von 39.000 Euro gewonnen habe. Um die Notargebühren zu bezahlen, wurde die Frau angewiesen, Codes von Google-Pay-Karten im Wert eines hohen dreistelligen Betrags zu übermitteln. Trotz anfänglichen Misstrauens überwog die Freude über den Gewinn bei der Frau, sodass sie die Codes übermittelte. Erst im Nachgang kamen der 46-Jährigen abermals Zweifel und sie verständigte die Polizei. In dem Zusammenhang warnt die Polizei vor vermeintlichen Geldgewinnen. Seien Sie misstrauisch, wenn am Telefon jemand Geld einfordert, damit Sie einen vermeintlichen Gewinn ausgezahlt bekommen! Weitere Hinweise finden Sie online unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Ravensburg

Müll im Wald entsorgt

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde in einem Waldgebiet zwischen Knollengraben und Menisreute illegal Müll entsorgt. Ein Umweltsünder legte dort mehrere Altreifen sowie prall gefüllte Mülltüten und Farbeimer ab. Die Entsorgung des Mülls wurde nun durch die Polizei veranlasst. Personen, die Hinweise auf den unbekannten Verantwortlichen der Müllablagerung geben können, sollen sich bei der Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Leutkirch

Dieb macht sich an Autos zu schaffen

Wegen versuchten Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem ein Unbekannter am Dienstag gegen14.30 Uhr an verschiedenen Autos auf einem Parkplatz in der Wurzacher Straße zugange war. Der Täter, der eine dunkle Jacke, eine schwarze Jogginghose und weiße Turnschuhe getragen haben soll, öffnete mindestens einen, vermutlich unverschlossen zurückgelassenen, Pkw und stieg ein. Nach kurzer Zeit verließ er das Auto und versuchte einen weiteren Wagen zu öffnen, der aber verschlossen war. Ob aus den Pkw tatsächlich etwas gestohlen wurde, klärt derzeit die Polizei. Personen, denen zu der Zeit auf dem Parkplatz Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Wangen im Allgäu

Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln sowie ohne Führerschein war ein 31-jähriger Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Dienstagnachmittag in der Zeppelinstraße bei einer Verkehrskontrolle gestoppt haben. Während der Mann einen Alkoholtest verweigerte, verlief ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin, Kokain und Cannabis. Der 31-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen an die Staatsanwaltschaft.

Fronreute

Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Beim Linksabbiegen von der K 7965 auf die K 7962 in Richtung Baienbach hat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr der 81-jährige Fahrer eines VW einen Radfahrer übersehen. Der aus Richtung Fronhofen kommende Radler stürzte über die Motorhaube des Fahrzeugs und erlitt leichte Verletzungen. Einer ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es glücklicherweise nicht. An dem VW entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Bad Waldsee

Unbekannter zerkratzt Pkw

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag im Klosterhof mutwillig einen Audi rundherum zerkratzt. Der hierdurch entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell