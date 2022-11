Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu dem Verkehrsunfall am 22.11.2022 gegen 21.30 Uhr auf der Gemarkung Schlier

Schlier (ots)

Zusammenstoß beim Überholen

Am Dienstag kurz nach 21.30 Uhr befährt der 18jährige Lenker eines Pkw KIA die L 325 von Schlier in Richtung Wetzisreute. Vor ihm fahren noch zwei weitere Fahrzeuge. In einer langgezogenen Kurve überholt er trotz durchgezogener Mittellinie den vor ihm fahrenden Pkw, schert vor diesem kurz ein und überholt dann sofort weiter den vorausfahrenden Seat. Dabei übersieht der den ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel, der von einem 28jährigen gelenkt wird. Der Opelfahrer lenkt sein Fahrzeug nach rechts in die dortige Leitplanke um einen Frontalzusammenstoß mit dem KIA zu vermeiden. Trotz Vollbremsung kollidiert der KIA noch seitlich massiv mit dem Opel und dem Seat. Dadurch entsteht auf der L 325 ein Trümmer- und Splitterfeld auf einer Länge von über 200 Metern. An dem KIA und dem Opel entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils 6000 Euro; am Seat entsteht ein Schaden von ca. 10000 Euro. Der KIA-Fahrer, sein Beifahrer sowie der Lenker des Opel werden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Reinigung der Unfallstelle musste die Straßenmeisterei hinzugezogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 325 komplett gesperrt. Dem Unfallverursacher wurde wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung noch an der Unfallstelle der Führerschein beschlagnahmt.

