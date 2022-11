Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Markise von Wohnanhänger gestohlen

Eine Markisenleiste haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag von einem im Otto-Hahn-Weg abgestellten Wohnanhänger abmontiert und gestohlen. Dabei beschädigten sie zudem den Lack des Hängers und richteten Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 8.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Autofahrer kollidiert mit Radfahrer - Unfallzeugen gesucht

Nachdem es am Montag gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung der Ailinger Straße mit der Ehlersstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, sucht die Polizei Zeugen. Eine 65-jährige Renault-Fahrerin war in stadtauswärtige Richtung unterwegs und bog nach rechts in die Ehlersstraße ab. Dabei kollidierte sie mit dem dreirädrigen Pedelec eines 54-Jährigen, der neben ihr geradeaus fuhr. In der Folge kam es zur Kollision und der Mann stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik weiter behandelt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zu der für den Radfahrer geltenden Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Tettnang

Busfahrer nimmt Radlerin die Vorfahrt - Frau bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13 Uhr an der Einmündung der Loretostraße zur Lindauerstraße ereignet hat, wurde eine 66-jährige Radfahrerin verletzt. Ein 56-jähriger Busfahrer wollte auf die Lindauerstraße auffahren und nahm dabei der stadtauswärts auf dem Fahrradschutzstreifen fahrenden Radlerin die Vorfahrt. Bei dem folgenden Sturz zog sich die Frau eine Kopfplatzwunde zu und klagte über Schmerzen. Ein Rettungsdienst brachte die Radlerin zur weiteren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik. Der Sachschaden fiel eher gering aus.

Meckenbeuren

Mit Gegenverkehr kollidiert

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagmittag gegen 12 Uhr in der Straße "Bucherhof" ereignet hat. Eine 35-jährige Seat-Fahrerin war auf der überwiegend landwirtschaftlich genutzten Straße bei verschmutzter und mit Laub bedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten. In der Folge kollidierte sie mit dem VW eines entgegenkommenden 52-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen hingegen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor den zu dieser Jahreszeit typisch auftretenden Gefahren im Straßenverkehr. Fahren Sie der Witterung angepasst und beachten Sie, dass ihr Fahrzeug auf rutschigem Untergrund, wie Nässe und Laub, anders reagiert.

Überlingen

Unfallflucht im Parkhaus - Zeugen gesucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Montag zwischen 9.30 Uhr und 11.15 Uhr bei einem Parkrempler im Parkhaus West in der Christophstraße angerichtet. Auf Parkdeck fünf touchierte er mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen Ford seitlich und suchte im Anschluss einfach das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Pkw-Fahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Zwei verletzte Personen und Gesamtsachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 19 Uhr auf der L 204 ereignet hat. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer war zwischen Urnau und Roggenbeuren aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei streifte er einen Opel und einen Fiat, die beide in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Der Unfallverursacher kam im Grünstreifen, der Fiat auf dem parallel verlaufenden landwirtschaftlichen Weg zum Stehen. Der 21-jährige Audi-Fahrer und der 61 Jahre alte Lenker des Ford wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Der 65-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. An den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, dürfte Totalschaden entstanden sein. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt werden.

