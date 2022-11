Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt

Überlingen/ Bodenseekreis (ots)

Nach einem Raubdelikt in Überlingen in der Nacht vom 02.10. auf den 03.10.2022 bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen. In der Tatnacht wurde ein 80-jähriger Mann unweit des St.-Nikolaus-Münsters in Überlingen von dem Unbekannten von hinten umgestoßen. Anschließend durchsuchte der Täter die Jackentasche des Geschädigten und entwendete daraus einen Geldbeutel. Durch den Sturz erlitt der 80-Jährige eine Verletzung an der Hand. Im Anschluss wurde mutmaßlich vom Täter in der nahegelegenen Volksbank Überlingen am Landungsplatz mittels der ebenfalls entwendeten EC-Karte ein Geldbetrag im niederen vierstelligen Euro-Bereich abgehoben und die Person dabei videografiert. Die unter nachfolgendem Link veröffentlichten Aufnahmen zeigen den Mann bei der Geldabhebung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ueberlingen-raub/

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 45-55 Jahre alt - schwarzer Anorak mit hochstehendem Kragen - schwarze Wollmütze - grau melierter Stoppelbart - fehlende obere Schneidezähne (trägt möglicherweise normalerweise eine entsprechende Prothese)

Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen bittet Personen, die Angaben zur Identität oder zum aktuellen Aufenthaltsort des Abgebildeten machen oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell