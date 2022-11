Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auseinandersetzung in Nachtclub

In einer Diskothek am alten Gaswerk ist es am frühen Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 21-Jähriger soll kurz nach 4 Uhr im Bereich der Bar von einem Unbekannten unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen worden sein. Er erlitt dabei mehrere Brüche im Gesicht und wurde nach dem Vorfall von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Pkw zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

In der Abt-Michler-Straße ist zwischen Freitag- und Samstagabend ein auf einem Parkplatz abgestellter Ford zerkratzt worden. Durch die mutwillige Beschädigung entstand am dem Wagen im Bereich der Heckklappe ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Mit gestohlenem Pkw unterwegs

Mit einem gestohlenen Auto war am frühen Sonntag ein 26-Jähriger in der Schubertstraße unterwegs. Der Fahrer war gegen 7 Uhr augenscheinlich berauscht in den Wagen eingestiegen und verursachte kurz darauf beinahe einen Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw. Ein Zeuge des Vorfalls rief die Polizei. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich zum einen heraus, dass der Wagen, mit dem er unterwegs war, Anfang November in Diepoldshofen gestohlen worden war (wir berichteten) und zum anderen, dass der 26-Jährige keinen Führerschein besitzt. Weiter hatte er mehr als 0,5 Promille intus, ebenso bestätigte sich bei einem Schnelltest der Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Ford. Der 26-Jährige musste mit den Einsatzkräften in ein Krankenhaus, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 26-Jährigen kommen nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinwirkung und des Verdachts des Pkw-Diebstahls zu.

Unsere Meldung vom 09.1.:

Leutkirch, Diepoldshofen

Einbruch in Wohnhaus und Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen eines Einbruchs, nachdem ein unbekannter Täter am heutigen Morgen gegen 2.15 Uhr in ein Gebäude im Postgässle eingestiegen ist. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schlüsselbund mit einem Pkw-Schlüssel. Der Täter öffnete daraufhin das Fahrzeug vor dem Haus, entwendete daraus aber nichts. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Außerdem wurden die Ermittlungen wegen eines Diebstahls aufgenommen, nachdem ein bislang unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr ein abgestelltes Fahrzeug in der Achtalstraße gestohlen hat. Der Wert des entwendeten Pkw wird auf 5.000 Euro beziffert. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Ravensburg/ Weingarten

Gemeinsame Kontrollaktion von Zoll und Polizei

Beamte des Hauptzollamtes Ulm und des Polizeipräsidiums Ravensburg waren in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einer gemeinsamen Kontrollaktion im Einsatz und haben den Straßenverkehr in Ravensburg und Weingarten überwacht. Die Einsatzkräfte kontrollierten rund 30 Fahrzeuge und deren Lenker, von denen vier mutmaßlich unter Alkoholeinfluss standen. Bei insgesamt sechs der kontrollierten Personen stellten die Polizisten geringe Mengen an Rauschgift sicher. Ein 47 Jahre alter Mann, den die Beamten im Ravensburger Stadtgebiet anhielten, war so alkoholisiert, dass die Polizisten den Führerschein des Mannes umgehend beschlagnahmten. Laut einem Atemalkoholtest hatte er weit mehr als 1 Promille intus. Eine 44-Jährige händigte den Beamten bei einer Kontrolle in Weingarten indes einen Führerschein aus, der den ersten Erkenntnissen zufolge gefälscht sein dürfte. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.

Weingarten

Motorroller demoliert und gestohlen

Im Laufe der letzten Woche wurden in einer Tiefgarage in der Lazarettstraße zwei abgestellte Motorroller schwer beschädigt und ein dritter entwendet. Der Täter betrat die öffentlich zugängliche Garage und demolierte die beiden nicht zugelassenen Motorroller so sehr, dass sie danach in Einzelteilen in der Garage zerstreut lagen. Einen dritten Motorroller des Herstellers Piaggio, der neben einer aktuellen Zulassung auffallende schwarzrote Felgen hat, stahl der Täter. Hinweise zu dem gestohlenen Roller nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Mit mehr als drei Promille war ein Autofahrer unterwegs, den eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag in der Burachstraße aus dem Verkehr gezogen hat. Der Fahrer war zuvor aufgefallen, da er in Schlangenlinien unterwegs war. Der 66-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf den 66-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu. Seinen Führerschein nahmen ihm die Beamten noch an Ort und Stelle ab.

Aulendorf

Brand an Tennisheim

In Blönried hat am Samstagnachmittag ein Teil der Außenfassade eines Tennisheims in der Wolpertswender Straße gebrannt. Die alarmierte Feuerwehr bekämpfte die Flammen und entfernte Teile der Fassade. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte vermutlich ein defektes Kabel den Brand ausgelöst haben. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Altshausen

Elektroroller gestohlen

Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr im Birkenweg einen E-Scooter im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Carport gestohlen. Der Täter demolierte zudem einen E-Scooter gleichen Modells, sodass dieser nicht mehr benutzbar ist. Das Polizeirevier Weingarten bittet Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aichstetten

Unfall auf Autobahn

Mit der Mittelleitplanke sind ein Auto- und ein Wohnmobilfahrer am Sonntagmorgen auf der A96 zusammengeprallt. Kurz nach 11 Uhr wollte der Wohnmobillenker auf seiner Fahrt in Richtung München von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah er das Auto eines 25-Jährigen, der im Begriff war, das Wohnmobil mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur zu überholen. Der 25-Jährige bremste zwar noch stark ab, konnte eine Kollision mit dem Wohnmobil aber nicht mehr verhindern. Während das Fahrzeug des 62 Jahre alten Unfallverursachers durch die Kollision die Leitplanke nur leicht streifte, prallte das Auto des 25-Jährigen wuchtig gegen die Abtrennung. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der Schaden, der bei dem Zusammenstoß entstand, dürfte sich am Pkw auf rund 10.000 Euro, am Wohnmobil auf mindestens 7.500 Euro und an der Mittelleitplanke auf etwa 3.000 Euro belaufen. Beide Unfallfahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

